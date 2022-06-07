Два туриста пропали при переправе через реку в НАО – СМИ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Туристы, пересекавшие реку на вездеходах в Ненецком автономном округе, пропали без вести. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает РИА Новости.

Уточняется, что инцидент произошел недалеко от села Шойна. По данным собеседника агентства, четыре человека ехали на двух вездеходах, затем их транспорт опрокинулся и его потащило в Белое море. Двое туристов смогли выбраться на берег, остальные пропали.

Ранее сообщалось, что троих туристов смыло течением горной реки в Адыгее. Инцидент произошел недалеко от памятника природы Хаджохская теснина в поселке Каменномостский. Двое мужчин отдыхали на берегу реки Белая. Во время фотосессии одного из них стало уносить течением. Приятель попытался помочь другу, однако также упал в воду.

До этого в Тыве при переправе погибли девять человек, включая семерых детей. Машина, в которой находились люди, остановилась посреди реки из-за заглохшего двигателя. В результате сильного течения автомобиль опрокинуло.