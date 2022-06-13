Движение затруднено на 6-м километре МКАД из-за ДТП

На шестом километре внешней стороны МКАД столкнулись несколько машин. В результате на участке дороге затруднено движения: для проезда доступны только три из шести полос.

На место в настоящее время прибыли скорая помощь и пожарная служба. Информации о пострадавших пока не поступало. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

