Три человека пострадали в ДТП с участием автобуса в Лобне

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Три человека получили травмы в результате ДТП с автобусом в подмосковной Лобне, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Московской области.

Уточняется, что водитель автобуса не справился с управлением и совершил наезд на препятствие.

Водитель и несколько пассажиров были доставлены в медучреждения с различными травмами.

Ранее девять человек были госпитализированы после аварии в Луховицком районе Московской области. По предварительным данным, водитель автомобиля, въехавшего в группу велосипедистов, не справился с управлением.

