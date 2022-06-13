В Минобороны РФ отчитались о ходе спецоперации на Украине

Высокоточными ракетами воздушного базирования в ДНР уничтожено большое количество украинского вооружения и военной техники, в том числе из США и европейских стран. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

С начала проведения спецоперации ВС РФ уничтожили 201 самолет ВСУ, 130 вертолетов, 1 196 беспилотников, 338 зенитных ракетных комплексов, 3 525 единиц бронетехники ВСУ, а также 1 933 артиллерийских орудия и 3 583 единицы специальной военной автомобильной техники.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

