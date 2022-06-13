У России имеются почти все типы беспилотников – вице-премьер Борисов

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Вооруженные силы РФ имеют в своем распоряжении почти все типы беспилотных летательных аппаратов, однако их внедрение началось с опозданием. Об этом в интервью РБК заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

"Думаю, что мы с опозданием занялись серьезным внедрением беспилотных средств – это объективно. Хотя сирийский конфликт подтолкнул нас к этому – мы динамично развиваемся в этом направлении", – сказал он.

В то же время замглавы кабмина отметил, что в ходе спецоперации на Украине российская военная техника показывает себя хорошо. Это, по его словам, подтверждают отчеты Минобороны РФ об уничтожении российской артиллерией и авиацией достаточно сложных целей.

Накануне сообщалось, что российские ракетные войска и артиллерия уничтожили более 320 украинских военных и около 250 районов скопления живой силы и техники ВСУ. Удары также были нанесены по трем пунктам управления ВСУ, сбива два украинских самолета Су-25.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

