У России имеются почти все типы беспилотников – вице-премьер Борисов

13:16
Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
Вооруженные силы РФ имеют в своем распоряжении почти все типы беспилотных летательных аппаратов, однако их внедрение началось с опозданием. Об этом в интервью РБК заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов.
"Думаю, что мы с опозданием занялись серьезным внедрением беспилотных средств – это объективно. Хотя сирийский конфликт подтолкнул нас к этому – мы динамично развиваемся в этом направлении", – сказал он.
В то же время замглавы кабмина отметил, что в ходе спецоперации на Украине российская военная техника показывает себя хорошо. Это, по его словам, подтверждают отчеты Минобороны РФ об уничтожении российской артиллерией и авиацией достаточно сложных целей.
Накануне сообщалось, что российские ракетные войска и артиллерия уничтожили более 320 украинских военных и около 250 районов скопления живой силы и техники ВСУ. Удары также были нанесены по трем пунктам управления ВСУ, сбива два украинских самолета Су-25.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: