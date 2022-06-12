Российские военные уничтожили более 320 националистов и пять складов ВСУ

Фото: Минобороны РФ

Российские ракетные войска и артиллерия уничтожили более 320 украинских военных и около 250 районов скопления живой силы и техники ВСУ, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Ракетными войсками и артиллерией поражено 248 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, 21 пункт управления, а также 37 огневых позиций артиллерийских подразделений ВСУ", – заявил он.

По словам Конашенкова, российские летчики за последние сутки сбили два украинских Су-25, а также ударами с воздуха уничтожили шесть танков, пять орудий полевой артиллерии и более 150 бойцов ВСУ.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены три пункта управления и 25 районов сосредоточения живой силы и военной техники.<...> Истребительной авиацией сбиты два самолета Су-25 воздушных сил Украины в районах Райгородок и Черкасское Донецкой Народной Республики", – пояснил Конашенков.

Всего, уточнил генерал, с начала военной спецоперации российские войска уничтожили 3 514 танков и других бронемашин, 508 установок РСЗО, 1 870 артиллерийских орудий и 3 570 единиц автомобильной техники ВСУ.

"С начала проведения специальной военной операции уничтожены: 201 самолет, 130 вертолетов, 1 188 беспилотных летательных аппаратов, 338 зенитных ракетных комплексов", – добавил он.

Ранее Воздушно-космические силы России уничтожили базу иностранных наемников в районе Андреевки Харьковской области. Удар был нанесен высокоточными ракетами воздушного базирования.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.