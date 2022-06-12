Российские военные уничтожили более 320 националистов и пять складов ВСУ

Фото: Минобороны РФ
Российские ракетные войска и артиллерия уничтожили более 320 украинских военных и около 250 районов скопления живой силы и техники ВСУ, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Ракетными войсками и артиллерией поражено 248 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, 21 пункт управления, а также 37 огневых позиций артиллерийских подразделений ВСУ", – заявил он.
По словам Конашенкова, российские летчики за последние сутки сбили два украинских Су-25, а также ударами с воздуха уничтожили шесть танков, пять орудий полевой артиллерии и более 150 бойцов ВСУ.
"Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены три пункта управления и 25 районов сосредоточения живой силы и военной техники.<...> Истребительной авиацией сбиты два самолета Су-25 воздушных сил Украины в районах Райгородок и Черкасское Донецкой Народной Республики", – пояснил Конашенков.
Всего, уточнил генерал, с начала военной спецоперации российские войска уничтожили 3 514 танков и других бронемашин, 508 установок РСЗО, 1 870 артиллерийских орудий и 3 570 единиц автомобильной техники ВСУ.
"С начала проведения специальной военной операции уничтожены: 201 самолет, 130 вертолетов, 1 188 беспилотных летательных аппаратов, 338 зенитных ракетных комплексов", – добавил он.
Ранее Воздушно-космические силы России уничтожили базу иностранных наемников в районе Андреевки Харьковской области. Удар был нанесен высокоточными ракетами воздушного базирования.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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