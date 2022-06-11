Российская ПВО за сутки сбила три самолета ВСУ и 12 дронов – Минобороны РФ

11:42
Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
Российские системы ПВО за сутки сбили два украинских истребителя МиГ-29, один штурмовик Су-25 и 12 дронов, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
По его словам, два самолета ВСУ были сбиты в районе населенного пункта Снегиревка Николаевской области. Еще один украинский самолет российские системы ПВО сбили в районе Александровки Харьковской области.
Конашенков уточнил, что также за сутки были сбиты 12 украинских дронов в Харьковской области и ЛНР, а также три снаряда РСЗО "Ураган".
Ранее российская авиация уничтожила американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы. Кроме того, российские системы ПВО сбили украинский истребитель МиГ-29 в районе Славянска, а также 13 беспилотников в районах Ясиноватой, Волчеяровки, Ставок, Боровенек, Балаклеи, Вербовки, Глубокого, Липец, Токмака и Михайловки.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Российские средства ПВО сбили украинский МиГ-29 в районе Славянска
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