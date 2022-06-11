Росгвардия обнаружила крупные схроны с вооружением ВСУ в ЛНР

Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

В Луганской Народной Республике (ЛНР) военнослужащие Росгвардии обнаружили крупные схроны с вооружением ВСУ, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Находка была сделана в одном из населенных пунктов ЛНР при проведении поиска на брошенных позициях ВСУ.

Уточняется, что росгвардейцы нашли 5 ракет ПТУР "Фагот", огнемет, 23 выстрела и 7 стартовых зарядов к гранатометам, 2 автомата Калашникова, 15 гранат, свыше 6,5 тысячи боеприпасов к стрелковому оружию, радиостанцию и жесткий диск.

"Кроме того, местный житель сообщил, что одно из частных домовладений занимали военнослужащие ВСУ", – говорится в сообщении.

В Росгвардии подчеркнули, что при проверке дома также обнаружили гранатомет финского производства, боеприпасы к стрелковому оружию и форму ВСУ.

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие обнаружили штаб подразделения территориальной обороны в школе в Херсоне. По данным Минобороны, в самой школе и подвальных помещениях были найдены ящики с боеприпасами, оружием, а также медикаментами и военным снаряжением. После обследования помещений на наличие мин и взрывоопасных предметов школу передали администрации.

Покидая здание учебного заведения, националисты оставили документы, благодаря которым российским военным удалось выйти на участников движения территориальной обороны в городе.

