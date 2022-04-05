Росгвардия на Украине захватила крупный схрон боеприпасов националистов

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Росгвардейцы в ходе специальной военной операции на Украине захватили крупный схрон боеприпасов националистов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Подразделения спецназа <...> при осмотре домов ряда населенных пунктов обнаружили несколько тысяч боеприпасов различного калибра, принадлежащих боевикам территориальной обороны. В одном из домов вместе с патронами и гранатами спецназовцы Росгвардии выявили наблюдательный пункт корректировщика артиллерийского огня и его средства связи", – говорится в сообщении.

Отмечается, что росгвардейцам удалось задержать и самого корректировщика, который попытался скрыться среди гражданских.

Ранее бойцы Росгвардии уничтожили украинскую диверсионную группу и цех по производству боеприпасов в Киевской области. Сообщалось, что информацию о действующих в тылу российских войск националистов росгвардейцы получили от местных жителей.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.