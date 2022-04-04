Российские средства ПВО сбили два беспилотника – МО РФ

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев/пресс-служба министерства обороны РФ

Российские средства ПВО в течение суток сбили в воздухе два беспилотника в районе Северодонецка, сообщил официальный представитель министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Он также уточнил, что российская авиация вывела из строя 17 военных целей Украины, включая несколько командных пунктов и узлов связи.

"Вооруженные силы Российской Федерации продолжали нанесение ударов по объектам военной инфраструктуры Украины. В течение дня оперативно-тактической авиацией ВКС России поражены 17 военных объектов Украины. Среди них – два командных пункта и узла связи, два склада боеприпасов и одно хранилище топлива, а также 11 опорных пунктов и районов сосредоточения украинских войск", – отметил Конашенков.

Всего с начала специальной военной операции РФ по защите ДНР и ЛНР российские военные поразили 394 БЛА и 1 948 украинских танков, 125 самолетов, 91 вертолет, 394 беспилотника, 226 зенитных ракетных комплексов, 1 948 танков и других боевых бронемашин, 212 установок реактивных систем залпового огня, 838 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1 842 единицы специальной военной автотехники.

Ранее стало известно, что бойцы Росгвардии уничтожили украинскую диверсионную группу и цех по производству боеприпасов в Киевской области. До этого они задержали сотрудника СБУ под Киевом, который, по предварительным данным, координировал деятельность диверсантов на северо-западе региона. Подозреваемого обнаружили при досмотре жилого дома в регионе.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

