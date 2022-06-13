Риск применения ядерного оружия достиг пика со времен холодной войны – СИПРИ

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Риск применения ядерного оружия достиг наивысшего уровня со времен холодной войны, говорится в докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира (СИПРИ).

По мнению специалистов, это связано с тем, что страны "ядерного клуба" увеличивают число боеголовок и проводят модернизацию арсенала. Так, по данным экспертов, в 2021 году Великобритания анонсировала повышение лимита на запасы ядерных боеголовок, официально не раскрыв их число.

Пакистан и Индия, отмечается в докладе, увеличивают запасы атомного оружия и разрабатывают новые системы его доставки, Израиль – проводит модернизацию, КНДР проводит испытания ядерных вооружений, а Франция официально запустила программу разработки подводной лодки третьего поколения.

В СИПРИ отметили, что усилению международной напряженности способствует обострение ядерной риторики между государствами, а также проблемы в области ядерной дипломатии. В частности, указывают специалисты, переговоры по стратегической стабильности между Россией и США оказались фактически заморожены. Кроме того, отметили эксперты, постоянные члены СБ ООН – РФ, Китай, Франция, Великобритания и США – так и не присоединились к Договору о запрещении ядерного оружия.

Ранее депутат Европарламента, экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский призвал страны Запада поставить Украине ядерное оружие в целях повышения ее оборонного потенциала. Он отметил, что Киев ликвидировал запасы после подписания Будапештского меморандума в 1994 году. При этом, заявил он, Россия, также являющаяся подписантом документа, якобы нарушила его положения. В связи с этим Сикорский уверен, что Запад, взявший на себя роль гаранта безопасности Украины, должен предпринять меры для компенсации ее потерь.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, подчеркнула, что призывы Сикорского передать Украине ядерное оружие ставят под удар польский народ. Она отметила, что контролируемые Западом польские политики распространяют экстремистскую идеологию и ненависть, а также несут угрозу режиму нераспространения ядерного оружия.

До этого первый зампред комитета Совета федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что в ядерной войне никто не победит, мир может просто исчезнуть. Сенатор отметил, что, согласно ядерной доктрине, Россия имеет право атаковать, если НАТО сделает попытку ядерной бомбардировки территории страны или Москва почувствует соответствующую угрозу.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

