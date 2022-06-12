В МИД РФ заявили, что заявления Сикорского о ядерном оружии ставят под удар польский народ

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Призыв депутата Европарламента, экс-главы МИД Польши Радослава Сикорского передать Украине ядерное оружие ставят под удар польский народ, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Но самое главное – они ставят под удар польский народ, который втягивают в ядерный передел мира", – написала она в телеграм-канале.

Захарова подчеркнула, что контролируемые Западом польские политики распространяют экстремистскую идеологию и ненависть, а также несут угрозу режиму нераспространения ядерного оружия.

Ранее депутат Европарламента Радослав Сикорский призвал страны Запада поставить Украине ядерное оружие в целях повышения ее оборонного потенциала.

Он отметил, что Украина ликвидировала запасы своего ядерного оружия после подписания Будапештского меморандума в 1994 году. При этом, по его словам, Россия, также являющаяся подписантом документа, якобы нарушила его положения. В связи с этим Сикорский уверен, что Запад, взявший на себя роль гаранта безопасности Украины, должен предпринять меры для компенсации ее потерь.

Ситуация на Украине осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

