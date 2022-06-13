Матери пленных военных ВСУ попросили не возвращать сыновей на Украину – Москалькова

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что матери военнопленных ВСУ, содержащихся в России, попросили не возвращать их сыновей на Украину.
"Они просят не возвращать их сыновей, потому что они считают, что они либо будут заново отправлены на фронт, либо будут подвергнуты репрессиям", – приводит слова омбудсмена РИА Новости.
Москалькова рассказала, что проводила в Севастополе прием украинских граждан, в том числе пленных. По словам уполномоченного по правам человека в РФ, большинство из них просили сообщить об их судьбе их семьям.
6 июня омбудсмен представила Владимиру Путину ежегодный доклад и сообщила о работе с прибывшими в РФ гражданами ДНР, ЛНР и Украины, а также о теме возвращения из плена военнослужащих России. По словам Москальковой, с начала специальной военной операции ей поступило свыше 3 тысяч обращений в защиту нарушенных украинскими властями прав и законных интересов гражданских лиц и военнослужащих.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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