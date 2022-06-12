Политике Запада нельзя доверять – Эрдоган

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что западным странам нельзя доверять

"Когда мы спрашиваем у них (Греции. – Прим. ред.), для чего вы создаете эти (американские. – Прим. ред.) базы, они отвечают: "Против России". А что вы сделали для Украины против России? Их слова полны лжи. Западу нельзя доверять, особенно в том, что касается их политики", – приводит ТАСС его слова.

Однако страна допускает возможность взаимодействия с Западом в сферах науки и культуры, но не в политике. Турецкий лидер подчеркнул, что западные страны все еще не приняли решения по вступлению Турции в Евросоюз.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара не будет подключаться к санкциям против России.

По его словам, ограничения против РФ затронули и Турцию.

