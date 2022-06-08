Эрдоган заявил, что Турция не может согласиться с вступлением Швеции и Финляндии в НАТО

Фото: ТАСС/AP/Burhan Ozbilici
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара все еще не может согласиться с вступлением Швеции и Финляндии в НАТО. Об этом сообщает ТАСС.
"По шведскому телевидению транслировалось интервью лидеров террористических группировок. После такого мы не можем сказать: "добро пожаловать в НАТО", – заявил президент.
По словам Эрдогана, аналогичного мнения турецкие власти придерживаются в отношении Финляндии.
Ранее сообщалось, что Анкара готова снять вето на членство Финляндии и Швеции в Североатлантическом альянсе в том случае, если эти страны поддержат Турцию в борьбе с запрещенной в республике Рабочей партией Курдистана и организацией исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена.
15 мая президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что страна приняла решение подать заявку на членство в НАТО. В этот же день об аналогичном решении сообщила правящая партия Швеции.
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