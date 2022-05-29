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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган остался недоволен переговорами с Финляндией и Швецией по вопросу присоединения стран к НАТО. Об этом сообщает телеканал TRT.

Эрдоган отметил, что встреча делегаций прошла не на том уровне, которого ожидали. Он также упрекнул страны в нечестности и неискренности.

"До тех пор, пока президентом Турции является Эрдоган, мы определенно не можем сказать "да" вступлению в НАТО стран, которые поддерживают терроризм", – сказал турецкий лидер.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сказал, что страна просит о письменном соглашении с Финляндией и Швецией о прекращении поддержки ими терроризма, чтобы начать обсуждение вопроса их членства в НАТО.

15 мая президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что страна приняла решение подать заявку на членство в НАТО. В этот же день об аналогичном решении сообщила правящая партия Швеции. Там подчеркнули, что выступят против размещения у себя на территории ядерного оружия и военных баз.

