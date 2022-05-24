В Турции заявили, что ждут соглашения со Швецией и Финляндией по членству в НАТО

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Фото: depositphotos/flogeljiri
Турция просит о письменном соглашении с Финляндией и Швецией о прекращении поддержки ими терроризма, чтобы начать обсуждение вопроса их членства в НАТО. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, слова которого приводит газета Hurriyet.
Чавушоглу сообщил, что 25 мая состоится встреча представителей Турции, Финляндии и Швеции. Он добавил, что она может быть проведена с участием генсека НАТО Йенса Столтенберга. Такое предложение, по его словам, поступило от самого генсека.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может поддержать членство Финляндии и Швеции в Альянсе, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.
До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ответные меры на вступление Финляндии в НАТО будут военными. При этом она не уточнила, о чем идет речь, отметив, что "это будет сюрприз".
15 мая президент Финляндии Саули Ниинисте сообщил, что страна приняла решение подать заявку на членство в НАТО. В этот же день об аналогичном решении заявила правящая партия Швеции. Там подчеркнули, что выступят против размещения у себя на территории ядерного оружия и военных баз.
В МИД Финляндии заявили, что решение проблем с Турцией по членству в НАТО займет недели
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