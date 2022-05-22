Эрдоган пояснил позицию Турции по вступлению Финляндии и Швеции в НАТО

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Турция одобрит присоединение Финляндии и Швеции к НАТО при условии, если эти страны пойдут на сотрудничество с республикой в борьбе с терроризмом. Об этом заявил президент Турции Тайип Эрдоган, чьи слова передает турецкий портал Gazete Duvar.

По словам Эрдогана, Турция поддерживает политику открытых дверей НАТО. Тем не менее, вопрос членства Хельсинки и Стокгольма "заключается в отношении этих двух стран к жизненно важным интересам национальной безопасности Турции".

До этого президент Турции заявил, что страна не может отказаться от отношений с Россией, в том числе для нее важен российский газ. Он подчеркнул, что Турция получает от России половину необходимого ей газа. По его словам, Анкара имеет связи и с Москвой, и с Киевом.

Также Эрдоган заявил, что Турция не может согласиться с членством Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку в противном случае Альянс станет прибежищем террористов. Глава турецкого государства также сообщил, что делегации данных скандинавских государств планируют приехать в Турцию с визитом. По его словам, это не изменит позицию Анкары.

В свою очередь, американский историк, президент аналитического центра Ближневосточного форума Даниэль Пайпс заявил, что Турцию следует исключить из Североатлантического альянса из-за политики страны по ряду вопросов, в том числе вступлению Финляндии и Швеции в НАТО. По мнению специалиста, Турция пытаются выторговать для себя преимущества в обмен на согласие на расширение альянса.

