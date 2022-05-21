Глава Ближневосточного форума призвал исключить Турцию из НАТО из-за ее политики

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Американский историк, президент аналитического центра Ближневосточного форума Даниэль Пайпс заявил, что Турцию следует исключить из Североатлантического альянса из-за политики страны по ряду вопросов, в том числе вступлению Финляндии и Швеции в НАТО. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению специалиста, Турция пытаются выторговать для себя преимущества в обмен на согласие на расширение альянса. При этом эксперт раскритиковал все направления международной политики Турции в последние два десятилетия.

Как отметил Пайпс, из-за политики Анкары и позиции по вопросу расширения НАТО, Турция фактически уже не является частью альянса.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Турции Тайип Эрдоган договорились о совместной работе над разблокировкой каналов поставки зерна с Украины. Кроме того, политики договорились совместно работать над ослаблением повышения мировых цен на продовольствие.

До этого президент Турции заявил, что страна не может отказаться от отношений с Россией, в том числе для нее важен российский газ. Он подчеркнул, что Турция получает от России половину необходимого ей газа. По его словам, Анкара имеет связи и с Москвой, и с Киевом.

До этого Эрдоган заявил, что Турция не может согласиться с членством Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку в противном случае Альянс станет прибежищем террористов. Глава турецкого государства также сообщил, что делегации данных скандинавских государств планируют приехать в Турцию с визитом. По его словам, это не изменит позицию Анкары.

