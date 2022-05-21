Джонсон и Эрдоган договорились работать над разблокировкой поставок зерна с Украины

01:41
Фото: depositphotos/mur162
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Турции Тайип Эрдоган договорились о совместной работе над разблокировкой каналов поставки зерна с Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию главы британского правительства.
Кроме того, политики договорились совместно работать над ослаблением повышения мировых цен на продовольствие.
Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз окажет Украине помощь в опустошении ее хранилищ зерна для освобождения места под новый урожай. Он добавил, что для вывоза рассматриваются все пути, в том числе и морской, но проблема в том, что там все заминировано.
Также сообщалось, что директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли попросил Владимира Путина открыть морские порты Украины для вывоза зерна.
По оценке ООН на 1 мая в украинских портах было заблокировано 4,5 миллиарда тонн зерновых. По его словам, неоткрытие портов будет объявлением войны глобальной продовольственной безопасности, что повлечет голод и дестабилизацию государств, а также массовую миграцию.
Ситуация обострила после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом президент подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: