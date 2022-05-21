Джонсон и Эрдоган договорились работать над разблокировкой поставок зерна с Украины

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Турции Тайип Эрдоган договорились о совместной работе над разблокировкой каналов поставки зерна с Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию главы британского правительства.

Кроме того, политики договорились совместно работать над ослаблением повышения мировых цен на продовольствие.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз окажет Украине помощь в опустошении ее хранилищ зерна для освобождения места под новый урожай. Он добавил, что для вывоза рассматриваются все пути, в том числе и морской, но проблема в том, что там все заминировано.

Также сообщалось, что директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли попросил Владимира Путина открыть морские порты Украины для вывоза зерна.

По оценке ООН на 1 мая в украинских портах было заблокировано 4,5 миллиарда тонн зерновых. По его словам, неоткрытие портов будет объявлением войны глобальной продовольственной безопасности, что повлечет голод и дестабилизацию государств, а также массовую миграцию.

Ситуация обострила после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом президент подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.