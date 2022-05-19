Глава Всемирной продовольственной программы ООН призвал РФ открыть порты на Украине

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Директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли попросил президента России Владимира Путина открыть морские порты Украины для вывоза зерна. По оценке ООН на 1 мая, в украинских портах было заблокировано 4,5 млрд тонн зерновых.
По его словам, неоткрытие портов будет объявлением войны глобальной продовольственной безопасности, что повлечет голод и дестабилизацию государств, а также массовую миграцию.
"Так что я прошу президента Путина: …пожалуйста, откройте эти порты", – передает РИА Новости слова Бизли.
Ранее сообщалось, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш пытается договориться о смягчении антироссийских санкций для возобновления экспорта зерна из Украины. Генсек якобы обратился к Москве с тем, чтобы та не препятствовала вывозу зерна из украинских портов. В замен он пообещал решить вопрос с санкциями.
По данным источников The Wall Street Journal, к переговорам привлечена в том числе Турция. Она якобы займется разминированием Черного моря в случае достижения соглашения, а также регулирование морского трафика.
В свою очередь, комментируя вопрос смягчения санкций в ответ на пропуск судов, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что ограничения вводила не Москва, поэтому этим вопросом должны заняться США и европейские страны. Песков же подчеркнул, что ситуация действительно складывается непростая, однако это не вина России.
Продовольственный кризис не разрешить без удобрений из РФ и зерна из Украины – генсек ООН
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