Володин раскритиковал идею Борреля вывезти с Украины зерно в Европу

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента
Бельгия поддержала политику американских санкций, а взамен получила "рост цен имени президента США Джо Байдена". Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Он напомнил о предложении Евросоюза опустошить хранилища зерна на Украине, чтобы освободить место для нового урожая. По его словам, его хотят вывезти в Европу морским путем.
"Поросята из Евросоюза! По-другому и не скажешь. Жители Украины окажутся без запасов зерна, а что касается будущего урожая, во-первых, им до него еще надо дожить, а во-вторых, у них отсутствуют дизельное топливо и бензин для проведения посевных работ", – приводит слова Володина RT.
В результате таких предложений, добавил он, в выгоде остаются только страны Европы.
При этом спикер Госдумы подчеркнул, что очередной пакет санкций не закончится ничем хорошим для Европы. Он предположил, что увеличатся цены на энергоносители, появятся проблемы с продовольствием, которые "списать на Россию не получится".
Ранее Володин заявил, что США устраивают на Украине голодомор, думая, как поскорее вернуть деньги.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: