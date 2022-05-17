Володин раскритиковал идею Борреля вывезти с Украины зерно в Европу

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента

Бельгия поддержала политику американских санкций, а взамен получила "рост цен имени президента США Джо Байдена". Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Он напомнил о предложении Евросоюза опустошить хранилища зерна на Украине, чтобы освободить место для нового урожая. По его словам, его хотят вывезти в Европу морским путем.

"Поросята из Евросоюза! По-другому и не скажешь. Жители Украины окажутся без запасов зерна, а что касается будущего урожая, во-первых, им до него еще надо дожить, а во-вторых, у них отсутствуют дизельное топливо и бензин для проведения посевных работ", – приводит слова Володина RT.

В результате таких предложений, добавил он, в выгоде остаются только страны Европы.

При этом спикер Госдумы подчеркнул, что очередной пакет санкций не закончится ничем хорошим для Европы. Он предположил, что увеличатся цены на энергоносители, появятся проблемы с продовольствием, которые "списать на Россию не получится".

Ранее Володин заявил, что США устраивают на Украине голодомор, думая, как поскорее вернуть деньги.

