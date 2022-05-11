США не смогут ограничить политическое влияние РФ в мире – Медведев

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что США не смогут ограничить экономическое развитие и политическое влияние России в мире.

"Быстрее сломается их печатный станок, за счет которого Америка постоянно увеличивает свой и так запредельно раздутый государственный долг. Не говоря уже про безумные цены на бензин и продукты, за рост которых американцы должны благодарить свои русофобские власти", – написал он в своем телеграм-канале.

Медведев добавил, что цели специальной военной операции РФ на Украине будут достигнуты.

По словам политика, помощь конгресса Украине объясняется не любовью к Украине, не поддержкой собственной экономики, а желанием нанести поражение России и продолжением прокси-войны против нее.

Ранее палата представителей американского конгресса утвердила законопроект о выделении Украине дополнительного пакета помощи на рекордную сумму в размере почти 40 миллиардов долларов. Проект набрал необходимое для утверждения число голосов.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.