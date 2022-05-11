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Москва 24

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Политика

12:07

Володин заявил, что США устраивают на Украине голодомор

политика

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента

В США думают, как поскорее вернуть деньги, устраивая голодомор на Украине. При этом Вашингтон не верит в победу Киева, написал в своем телеграм-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Он пояснил, что Соединенные Штаты ищут пути вывоза зерна с территории Украины. Такое решение президент США Джо Байден связал с необходимостью снижения цен на ресурс. Кроме того, Вашингтон загнал Киев в долговые обязательства, выделив 40 миллиардов долларов на поставку вооружений с отсрочкой оплаты, добавил Володин.

"Украину закредитовывают все больше и больше, но это никак не влияет на развитие страны, повышение благосостояния граждан. Наоборот, Вашингтон затягивает военные действия на территории Украины. По этой причине ее жители не могут вернуться к привычной мирной жизни", – подчеркнул спикер Госдумы.

По словам Володина, запасы зерна нужны украинцам, чтобы прожить до следующего урожая, а США устраивают в стране продразверстку, забирая самое необходимое.

Ранее кандидат на должность посла США в Киеве Бриджит Бринк заявила, что Россия выиграла в информационной войне по спецоперации на Украине. По ее мнению, западные страны должны стать более инновационными и креативными в информационном пространстве.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Палата представителей США одобрила выделение дополнительной помощи Украине

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Сюжет: Ситуация в Донбассе

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