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Запад не оставил России выбора, намеренно превращая Украину в инструмент для давления на Москву. Такое мнение выразил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Опять все с ног на голову. Украину целенаправленно превращали в плацдарм для давления на Россию и прямой агрессии. <...> Выбора не осталось именно у России", – написал он в своем телеграм-канале, напомнив слова канцлера ФРГ об отсутствии у Берлина выбора в вопросе поставок оружия Киеву.

Депутат напомнил, что коллективный Запада закрывал глаза на политику украинского руководства по притеснению русскоязычного населения, распространение в стране неонацизма. Кроме того, добавил он, последние восемь лет Россия пыталась добиться реализации Минских соглашений, тогда как Украина готовилась воевать с РФ.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что поставка странами НАТО вооружений Киеву напрямую приводит к смертям и кровопролитию на территории Украины. Позже дипломат обратила внимание на несоответствие слов и действий западных государств: они призывают к миру и при этом будто соревнуются, кто больше оружия поставит Киеву.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

