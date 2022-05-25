Говорить о конкретных контрмерах на вступление Финляндии и Швеции в НАТО рано – МИД РФ

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Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что пока преждевременно говорить о конкретном содержании российских контрмер на вступление Финляндии и Швеции в НАТО.

"Как неоднократно заявляла российская сторона, вступление Финляндии, придерживавшейся ранее политики военного неприсоединения, и Швеции к НАТО не останется без ответных мер нашей страны политического, экономического, военно-технического характера в целях обеспечения своей безопасности", – сказала Захарова на брифинге.

Ранее официальный представитель МИД РФ заявила, что ответные меры на вступление Финляндии в НАТО будут военными. При этом она не уточнила, о чем идет речь, отметив, что "это будет сюрприз".

15 мая президент Финляндии Саули Ниинисте сообщил, что страна приняла решение подать заявку на членство в НАТО. В этот же день об аналогичном решении заявила правящая партия Швеции. Там подчеркнули, что выступят против размещения у себя на территории ядерного оружия и военных баз.

