Турция не будет подключаться к санкциям против России – МИД

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Анкара не будет подключаться к санкциям против России, сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в разговоре с местным агентством "Анадолу".

По его словам, ограничения против РФ затронули и Турцию.

"Нашу позицию понимают и ее необходимо понять в силу той посреднической роли, которую мы занимаем. Наша позиция четкая, мы не подключаемся и не позволим делать это через нас", – сказал турецкий министр.

Ранее Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Россия готова обеспечить экспорт удобрений и продовольствия в случае отмены западных санкций.

До этого Эрдоган заявил, что страна не намерена вмешиваться в ситуацию по Украине. По его словам, отношения с Россией продолжаются во всех плоскостях.

Турецкий лидер также сообщил, что страна не может отказаться от отношений с Россией, в том числе для нее важен российский газ. При этом Эрдоган отметил, что у Анкары нет намерений разрывать отношения ни с Владимиром Путиным, ни с Владимиром Зеленским.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

