Поклонская отреагировала на предложение лишить ее госнаград

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов
Депутатам крымского парламента следует заниматься законотворчеством, а не обсуждением чужих мнений. Так Наталья Поклонская прокомментировала предложение парламентариев лишить ее наград за критику спецоперации на Украине.
"Пусть обсуждают. <...> Конечно, лучше было бы законопроект о разрешении застройки особо охраняемых территорий и природных заповедников пообсуждать, но выступить с высокой трибуны с призывом о лишении медали бывшему ненавистному прокурору – это куда приятнее", – сказала замглавы Россотрудничества в беседе с РБК.
Она также предположила, что таким образом кто-то может пытаться свести с ней старые счеты.
Ранее в крымском парламенте предложили лишить Поклонскую всех званий и наград за ее высказывания о российской спецоперации на Украине. Депутаты отметили, что призывать к миру нужно было 8 лет назад, и не Россию, а Украину.
До этого Поклонская заявила, что буква Z символизирует трагедию и горе как для России, так и для Украины, поскольку погибшие есть у обеих сторон.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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