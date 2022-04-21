Поклонская отреагировала на предложение лишить ее госнаград

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов

Депутатам крымского парламента следует заниматься законотворчеством, а не обсуждением чужих мнений. Так Наталья Поклонская прокомментировала предложение парламентариев лишить ее наград за критику спецоперации на Украине.

"Пусть обсуждают. <...> Конечно, лучше было бы законопроект о разрешении застройки особо охраняемых территорий и природных заповедников пообсуждать, но выступить с высокой трибуны с призывом о лишении медали бывшему ненавистному прокурору – это куда приятнее", – сказала замглавы Россотрудничества в беседе с РБК.

Она также предположила, что таким образом кто-то может пытаться свести с ней старые счеты.

Ранее в крымском парламенте предложили лишить Поклонскую всех званий и наград за ее высказывания о российской спецоперации на Украине. Депутаты отметили, что призывать к миру нужно было 8 лет назад, и не Россию, а Украину.

До этого Поклонская заявила, что буква Z символизирует трагедию и горе как для России, так и для Украины, поскольку погибшие есть у обеих сторон.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

