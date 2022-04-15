Поклонская высказалась об ответных ударах "Искандерами" по Киеву

Фото: kremlin.ru

Замглавы Россотрудничества Наталья Поклонская ответила вице-премьеру Крыма Владимиру Константинову об "ожидании крымчанами" удара "Искандерами" по украинской столице.

"Я не жду полета ракеты "Искандер" или чего-то посерьезнее вообще никуда, тем более в Киев", – написала Поклонская в своем телеграм-канале.

Она подчеркнула, что выступает за мирное урегулирование конфликта, а также ждет возвращения российских солдат и пленных и восстановления разрушенных объектов и отношений.

В свою очередь, депутат Госдумы Михаил Шеремет ранее заявил, что после нанесения украинскими войсками авиаударов по территории России настала пора ответного удара по центру управления в Киеве. По его мнению, киевские нацисты осознали неминуемость поражения, поэтому решили начать воевать с мирным населением.

14 апреля два вертолета ВСУ с тяжелым наступательным вооружением незаконно вторглись в воздушное пространство России и обстреляли Климовский район Брянской области. После этого там ввели режим ЧС.

По данным властей региона, повреждения получили порядка 100 домов. Ранены семь человек, в том числе ребенок 2020 года рождения. Возбуждено уголовное дело.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.