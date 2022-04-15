Уничтожение нацбатальонов является первостепенной задачей ВС РФ на Украине – Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал уничтожение нацбатальонов на Украине первостепенной задачей.

ЦБ рекомендовал банкам при нетипичных операциях физлиц временно отключать им онлайн-доступ к услугам.

В Москве начали реконструировать станцию МЦД Беговая, сообщил Дептранс.

