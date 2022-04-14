Путин пока не принял решения об участии в "Бессмертном полку" – Песков

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин еще не принял решения об участии в памятном шествии "Бессмертного полка", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

Песков отметил, что о формате проведения шествия объявили только сегодня, поэтому планы главы государства ему неизвестны.

"Пока президент ничего не говорил о своем решении", – сказал представитель Кремля.

14 апреля стало известно, что шествие "Бессмертного полка" в 2022 году пройдет в очном формате. Распечатать портреты героев перед акцией можно будет бесплатно. На сайте движения можно будет выбрать оформление для портрета и создать таким образом штендер.

В 2021 году организаторы отменили проведение в традиционном формате акции "Бессмертный полк", запланированной на 24 июня. Причиной стала ситуация с коронавирусом. Шествие прошло в онлайн-формате, при этом каждый регион РФ получил свой поток трансляции.

