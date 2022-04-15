Депутат Госдумы предложил нанести ответный удар по центру управления в Киеве

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После нанесения украинскими войсками авиаударов по территории России настала пора ответного удара по центру управления в Киеве, заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет.

"Нанеся удар по поселку в Брянской области, Киев в очередной раз показал свою трусливую террористическую сущность, направленную против мирных граждан, детей, женщин и стариков", – сказал парламентарий РИА Новости.

По его мнению, киевские нацисты осознали неминуемость поражения, поэтому решили начать воевать с мирным населением.

14 апреля два вертолета ВСУ с тяжелым наступательным вооружением незаконно вторглись в воздушное пространство России и обстреляли Климовский район Брянской области. После этого там ввели режим ЧС.

По данным властей региона, повреждения получили порядка 100 домов. Ранены семь человек, в том числе ребенок 2020 года рождения. Возбуждено уголовное дело.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

