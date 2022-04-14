Режим ЧС ввели в обстрелянном ВСУ районе Брянской области

В Климовском районе Брянской области после обстрела ВСУ ввели режим чрезвычайной ситуации. Об этом говорится в распоряжении главы района, опубликованном на официальном сайте местной администрации.

"Ввести с 14.04.2022 года до особого распоряжения <...> на территории Климовского района режим функционирования "чрезвычайная ситуация". Установить уровень реагирования – "местный", – говорится в документе.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в результате обстрела со стороны Украины порядка 100 домов региона получили ущерб. По его словам, в районный центр Климово прилетело девять снарядов.

Возбуждено уголовное дело. По данным следствия, 14 апреля два вертолета ВСУ с тяжелым наступательным вооружением незаконно вторглись в воздушное пространство России.

В результате ранения различной степени тяжести получили семь человек, в том числе ребенок 2020 года рождения. Помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов отмечал, что все пострадавшие госпитализированы, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

