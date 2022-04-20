Глава Россотрудничества оценил высказывания Поклонской о спецоперации на Украине

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Глава Россотрудничества Евгений Примаков оценил высказывания своего заместителя Натальи Поклонской об использовании символов Z и V на российской военной технике на Украине.

Она ранее раскритиковала отношение общества к знакам специальной военной операции. Позднее Поклонская в социальных сетях призвала к добру и состраданию, а также отметила необходимость самостоятельно мыслить, а не слепо поклоняться символам.

Примаков в своем телеграм-канале подчеркнул, что буквы Z и V стали народными символами поддержки российской армии и сил освобождения Украины от террористов и бандеровского режима.

"Что же касается определенного волюнтаризма и выражения свободы мнений госслужащими в связи с исполнением ими обязанностей в федеральном агентстве, то интересы агентства и государства, которое оно представляет, считаю приоритетными, в связи с чем будут сделаны положенные по всем нашим уложениям и нормативной базе выводы", – добавил Примаков.

При этом пресс-секретарь Россотрудничества Надана Фридрихсон отметила, что в России нет практики принуждения к тем или иным взглядам, однако есть профессиональная этика.

"Вы не работаете на госслужбе во внешнеполитическом ведомстве, если не поддерживаете внешнюю политику государства. Все просто", – написала Фридрихсон в своем телеграм-канале.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин призвал поддержать солдат, защищающих Донбасс, нанеся на свои автомобили знак Z. К акции поддержки присоединился и Кузбасс. Теперь название субъекта в официальных документах регионального правительства пишут через латинскую букву Z.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

