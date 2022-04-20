В Крыму предложили лишить Поклонскую наград за высказывания о спецоперации на Украине

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
В крымском парламенте предложили лишить заместителя главы Россотрудничества Наталью Поклонскую всех званий и наград за ее высказывания о российской спецоперации на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.
В ходе заседания депутат от фракции ЛДПР Сергей Дремов раскритиковал слова Поклонской.
"Буквально вчера посмотрел интервью нашей крымчанки Натальи Владимировны, мне кажется, ей необходимо извиниться. Если такое еще будет продолжаться, ее тоже необходимо лишить всех званий и наград", – сказал Дремов.
В свою очередь, спикер госсовета Крыма Владимир Константинов поддержал Дремова.
"Если кто-то хочет пожалеть кого-то, призывать к миру, то призывать нужно было украинскую сторону, когда она восемь лет бомбила детские сады, школы и убивала детей", – сказал Константинов.
Ранее слова Поклонской об использовании символов Z и V на российской военной технике на Украине оценил глава Россотрудничества Евгений Примаков. Он подчеркнул, что буквы Z и V стали народными символами поддержки российской армии и сил освобождения Украины от террористов и бандеровского режима.
Поклонская раскритиковала отношение общества к этим знакам специальной военной операции, назвав их символами трагедии и горя. Позднее в социальных сетях она призвала к добру и состраданию, а также отметила необходимость самостоятельно мыслить, а не слепо поклоняться символам.
Прежде глава ДНР Денис Пушилин призвал поддержать солдат, защищающих Донбасс, нанеся на свои автомобили знак Z. К акции поддержки присоединился и Кузбасс. Теперь название субъекта в официальных документах регионального правительства пишут через латинскую букву Z.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Буква Z появилась на поездах в разных городах РФ
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