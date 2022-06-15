Глава "Росатома" допустил возврат РФ денег после отказа Финляндии от проекта АЭС

Фото: ТАСС/Алексей Кушниренко

У "Росатома" есть возможность вернуть деньги, затраченные на проект АЭС "Ханхикиви – 1" в Финляндии. Об этом в интервью телеканалу РБК заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.

"Конструкция (отказа. – Прим. ред.) не выдерживает никакой критики с точки зрения управленческих решений, экономической целесообразности, абсолютно политизирована", – отметил топ-менеджер.

По его словам, чтобы вернуть средства, "Росатому" потребуется пройти через целый ряд юридических процедур, однако у госкорпорации есть для этого необходимый опыт.

Он также обвинил Хельсинки в попытке снять с себя ответственность за сворачивание проекта. Так, заключение о расторжении контракта "Росатом" получил от имени руководства Fennovoima Oy, треть которой принадлежит российской компании.

В начале мая текущего года Fennovoima расторгла контракт на строительство в Финляндии АЭС "Ханхикиви – 1", заключенный с "Росатомом". Проект предусматривал строительство одноблочной АЭС на основе современного реактора российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+ мощностью 1 200 мегаватт

