Fennovoima отозвала заявку на строительство АЭС "Ханхикиви-1" в Финляндии

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Финская компания Fennovoima отозвала заявку на получение лицензии на строительство атомной электростанции "Ханхикиви-1" на северо-западе Финляндии. Об этом сообщает ТАСС.

"Fennovoima отозвала заявку на получение лицензии на строительство "Ханхикиви-1". Теперь основное внимание уделяется сохранению территории Пюхяйоки", – рассказали в компании.

Информацию также подтвердили в министерстве экономики и занятости Финляндии. Работы на строительной площадке в рамках контракта остановлены.

В начале мая Fennovoima расторгла с российской компании "Росатом" контракт на строительство АЭС "Ханхикиви-1". Договор предполагал строительство одноблочной электростанции на основе современного реактора российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+, мощностью 1200 Мвт.