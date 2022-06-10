В Финляндии заявили о планах построить заграждения на границе с Россией

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Власти Финляндии намерены возвести заграждения на границе с Россией. Об этом говорится в заявлении министра внутренних дел страны Кристы Микконен, опубликованном на сайте МВД республики.
Отмечается, что для этих целей погранслужба Финляндии получит дополнительное финансирование, а строительство заграждений будет осуществлено после внесения соответствующих поправок в законодательство о пограничной охране.
"Мы укрепляем нашу пограничную безопасность. Уже весной мы выделили дополнительное финансирование, среди прочего, на присущее пограничникам наблюдение, увеличение числа пограничников и приобретение новых разведывательных самолетов", – заявила Микконен.
В документе министерства иностранных дел Финляндии также указано, что возведение заграждений поможет подготовить страну к борьбе с угрозами гибридного характера, в частности, с "использованием миграционного вопроса в целях оказания политического давления".
Ранее старший научный сотрудник Центра стратегии и безопасности имени Скоукрофта Эмма Эшфорд заявила, что протяженная граница Финляндии с Россией станет "стратегическим кошмаром" для НАТО. По ее мнению, прежде чем одобрить заявки Стокгольма и Хельсинки, политики должны увидеть стратегическую картину во всей полноте.
О решении подать заявку на членство в Североатлантическом альянсе президент Финляндии Саули Ниинисте объявил 15 мая.
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