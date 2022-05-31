Граница Финляндии с Россией станет стратегическим кошмаром для НАТО – СМИ

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Протяженная граница Финляндии с Россией станет "стратегическим кошмаром" для НАТО. Об этом говорится в статье старшего научного сотрудника Центра стратегии и безопасности имени Скоукрофта Эммы Эшфорд для Bloomberg.

По мнению автора, прежде чем одобрить заявки Стокгольма и Хельсинки, политики должны увидеть стратегическую картину во всей полноте.

С одной стороны, как отмечает автор, выгоды от расширения альянса носят больше технический и символический характер. Под последним подразумевается демонстрация европейской и демократической солидарности в рамках противостояния с РФ, в то время как технический аспект – это "увязывание" членства в НАТО с членством в ЕС. Кроме того, обе страны обладают высокоразвитой экономикой, благодаря чему они могли бы внести свою лепту в технологический потенциал НАТО.

С другой стороны, по мнению Эшфорд, армии двух скандинавских стран сосредоточились на защите собственных территорий, поэтому их вклад в общую оборону сомнителен. Как указывает автор материала, если членство Швеции еще сулит стратегическую выгоду для НАТО из-за усиления контроля над Балтийским морем, то финская территория представляет собой стратегический кошмар. У Финляндии и России свыше 1,3 тысячи километров общей границы, "открытой российским военным угрозам", утверждает автор.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сказал, что страна просит о письменном соглашении с Финляндией и Швецией о прекращении поддержки ими терроризма, чтобы начать обсуждение вопроса их членства в НАТО.

В свою очередь, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал условие, при котором возможно вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Представитель Североатлантического альянса указал на существующие требования Турции, которые на данный момент являются препятствием для включения названных стран в перечень кандидатов.

15 мая президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что страна приняла решение подать заявку на членство в НАТО. В этот же день об аналогичном решении сообщила правящая партия Швеции. Там подчеркнули, что выступят против размещения у себя на территории ядерного оружия и военных баз.

