В Совфеде предложили объединить поставщиков IKEA под единым брендом

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Замглавы экономического комитета Совфеда Валерий Васильев предложил объединить российских поставщиков шведской компании IKEA, которая объявила о продаже фабрик на территории РФ, под единым брендом. Об этом сообщает РИА Новости.

"Насколько я знаю, часть производства давно локализована здесь, а значит, есть смысл открыть своего единого оператора, который бы продавал все под единым брендом, тем более что площадки, на которых размещалась торговая марка, вполне подготовлены", – отметил Васильев.

Ранее IKEA приняла решение о продаже всех четырех фабрик в России.

При этом компания планирует начать поиск новых владельцев для всех российских фабрик, которые располагаются в Ленинградской, Кировской и Новгородской областях.

Розничный бизнес IKEA в РФ пока приостановлен, в связи с чем будет сокращен штат сотрудников. Кроме того, уменьшится штат на собственных производствах, добавили в IKEA.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

