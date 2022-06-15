Торговые центры "Мега" продолжат свою деятельность

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Материнская компания IKEA Ingka Group заявила, что торговые центры "Мега" продолжат работать, несмотря на уход шведской компании с российского рынка.

"Торговые центры "Мега" продолжат работать и предоставлять доступ потребителям к необходимым товарам", – приводит ТАСС текст заявления.

Также работу продолжит "Химки бизнес парк".

Ранее шведская компания IKEA приняла решение о продаже всех четырех фабрик в России.

При этом компания планирует начать поиск новых владельцев для всех российских фабрик, которые располагаются в Ленинградской, Кировской и Новгородской областях.

Розничный бизнес IKEA в РФ пока приостановлен, в связи с чем будет сокращен штат сотрудников. Кроме того, уменьшится штат на собственных производствах, добавили в IKEA.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

