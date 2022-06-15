Чем запомнился первый день ПМЭФ-2022

Деловая активность закипела на полях юбилейного, 25-го Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который проходит в Северной столице с 15 по 18 июня. Свое участие в нем подтвердили представители более чем 90 стран. В первый день работы площадок почетные гости и журналисты уже заприметили немало интересных деталей. Подробнее – в материале Москвы 24.

Громкий старт

Начало работы форума ознаменовалось выстрелом из пушки Нарышкина бастиона Петропавловской крепости. Его произвел губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Власти города собираются сделать символический выстрел в честь старта работы ПМЭФ традиционным.

Ограничения в силе

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Несмотря на приостановку в Санкт-Петербурге обязательного масочного режима, на полях ПМЭФ санитарные требования остаются строгими: сдача ПЦР-тестов, социальная дистанция и масочный режим обязательны. По словам Беглова, так организаторы учли опасения зарубежных участников (в первую очередь из Азии, где антиковидные ограничения не ослабевают).

Ярче не придумаешь

Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

Гости форума в первый день заметили роботизированное кафе, за прилавком которого посетителей приветствовала Дуняша. Это человекоподобный робот, который продает кофе и мороженое. Образ Дуняши буквально списан с обладательницы титула "Миссис Пермь – 2014" Дианы Габдуллиной. Пока готовится заказ, электрокассир не оставляет гостей без внимания: она не скупится на комплименты гостям, ведет приятные беседы и предлагает послушать музыку.

Дуняша далеко не единственная яркая инсталляция форума. К примеру, в глаза бросилась говорящая пачка соды. Ее можно было увидеть на медиаэкране стенда Башкирской содовой компании. Сода приветствует гостей, смешивает пробирки, в какой-то момент начинает медитировать и оказывается в космосе.

Одной из самых впечатляющих инсталляций стал арт-проект "Погружаясь в Арктику", с помощью которого авторы рассказывают о природе Севера. В центре внимания – громадный восьмиметровый куб, на котором с помощью специальной 3D-технологии морские животные буквально оживают. Причем, чтобы увидеть это своими глазами, не нужно надевать специальные очки.

Из певца – в бизнесмены

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Одним из гостей первого дня форума стал Филипп Киркоров. Однако мэтр отечественной сцены приехал не развлекать, а инвестировать. Строительная компания, в которой Киркоров является соучредителем, подписала договор с правительством Ленинградской области о возведении торгово-развлекательного комплекса.

"Я со своими друзьями начинаю этот бизнес и хочу тем самым стать примером для многих, потому что время у нас (сейчас) самое благодатное для этого. Мы должны сделать все, чтобы развить экономически Россию, ничего не прося при этом у государства", – цитирует Киркорова РИА Новости.

У будущего торгового центра уже есть название – "Звезда". В его строительство планируется вложить более полутора миллиардов рублей. Реализовать проект хотят к четвертому кварталу 2023 года.

Талибы – среди участников

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Из десятков приехавших на форум делегаций особое внимание журналистов привлекло участие Афганистана, власти которого представляют запрещенное в России движение "Талибан". Уже известно, что Торгово-промышленная палата страны и Росконгресс подпишут меморандум о сотрудничестве. Кроме того, делегация Афганистана собирается обсудить с представителями РФ поставки пшеницы, газа и нефти и провести переговоры о беспошлинной торговле.

При этом сейчас речи о признании в России "Талибана" не идет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, давать какие-либо прогнозы на этот счет бесполезно.

Еда класса люкс

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

В Сети появились фотографии меню, которое подают гостям форума. Если захочется подкрепиться комбо-обедом, это обойдется в 4,5 тысячи рублей. За эти деньги гость получит салат, суп, горячее с гарниром и десерт. По данным СМИ, на форуме в прошлом году такое же комбо обходилось в 3,8 тысячи рублей.

Есть и более дорогие и необычные варианты. Например, мясо молодой конины подадут гостю за 9 тысяч 900 рублей. Еще дороже обойдется бок ягненка – за него придется отдать 17 тысяч рублей.

Обед можно совместить с вином: в меню есть варианты, где цена за бутылку доходит до 275 тысяч рублей. Предпочитающим пиво подадут поллитра чешского или немецкого пенного за 1,3 тысячи. А если к обеду больше хочется кофе или чай, цена на эти напитки варьируется от 350 до 1,2 тысячи рублей.

Без десерта не остались

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Из угощений на форуме есть и бесплатные варианты. Всем желающим раздавали мороженое, которое пробовал Владимир Путин и сам угощал им президента Турции Тайипа Эрдогана на авиасалоне МАКС в 2019 году.

Мороженое производят в Краснодарском крае. По словам губернатора региона Вениамина Кондратьева, десерт экспортируют в 16 стран, среди которых, например, США, Бельгия, Канада и Испания.

