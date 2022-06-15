Путин на ПМЭФ даст оценку текущей ситуации в мировой экономике и политике – Ушаков

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Президент РФ Владимир Путин в своем выступлении 17 июня на Петербургском экономическом форуме даст критическую оценку международной экономической ситуации, а также будет говорить о задачах России на ближайшую перспективу. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Ожидаем, что на форуме будут высказаны дополнительные соображения о том, как нам, России двигаться вперед в кардинально изменившихся экономических и политических условиях", – передает слова помощника президента "Интерфакс".

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) встретится с сотрудниками СМИ, освещающими в том числе ситуацию в экономике и военную спецоперацию на Украине.

Он уточнил, что встреча будет проходить с военными корреспондентами, руководителями информационных подразделений, а также с главами российских телевизионных, печатных-, интернет-СМИ. При этом в открытом режиме пройдет лишь часть мероприятия, остальное время встречи организуют в закрытом режиме.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в разговоре с РИА Новости заявил, что на ПМЭФ ожидается не менее 13,5 тысячи участников.

"Не сказал бы, что география представительства сильно поменялась. Всего мы ожидаем не менее 13,5 тысячи участников, несмотря на все попытки внешней дестабилизации. В этом году в качестве страны-гостя на форуме выступит Египет", – заявил Беглов.

Петербургский международный экономический форум пройдет 15–18 июня. Владимир Путин выступит на пленарной сессии ПМЭФ 17 июня в очном формате.

