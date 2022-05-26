В Санкт-Петербурге приостановили обязательный масочный режим

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Санкт-Петербурге с 27 мая будет приостановлен обязательный масочный режим. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства города.

"Губернатором Санкт Петербурга принято решение, что действие обязанности по использованию гражданами средств индивидуальной защиты приостанавливается", – указано в сообщении.

Таким образом, с 27 мая ношение масок будет рекомендацией, а не требованием.

В тот же период в Санкт-Петербурге снимается ограничение максимально допустимого количества посетителей на спортивных, физкультурных, культурных, зрелищных, конгрессно-выставочных, торжественных, досуговых и иных мероприятиях. Ранее лимит был установлен на отметке в 2 тысячи человек.

В пресс-службе правительства города подчеркнули, что иные антикоронавирусные ограничения продлеваются до 1 июля текущего года.

В Москве масочный режим отменен с 14 марта из-за стабильного улучшения эпидемиологической ситуации в городе. Также были отменены регулярное измерение температуры тела работников и установка разделительных перегородок на рабочих местах.

