Робот-кассир "Дуняша" пообщалась с гостями ПМЭФ

Фото: ТАСС/Сергей Русанов

На Петербургском международном экономическом форуме работает робот-кассир "Дуняша". Как рассказал руководитель проектов компании "Промобот" Дмитрий Ведерников, она продает гостям ПМЭФ кофе и мороженое, общается с ними и делает комплименты.

"У нас три варианта приветствия пользователей. С ребенком она общается уменьшительно-ласкательными словами, с мужчинами кокетничает, а с девушками она как лучшая подруга", – заявил Ведерников в эфире телеканала "Россия 1".

По его словам, андроид с помощью камеры определяет пол и возраст клиента и выбирает подходящую манеру общения. Пока что "Дуняша" не умеет общаться на произвольные темы, однако в "Промоботе" над этим работают.

С идеей создания робота выступил Рашид Габдуллин, учредитель пермского Парка Горького, где в мае 2022 года "Дуняша" впервые появилась. Внешность андроида вдохновлена супругой предпринимателя Дианой Габдуллиной.

Ранее сообщалось, что компания "Газпром нефть" и студия Radugadesign показали на ПМЭФ совместный арт-проект "Погружаясь в Арктику". Он представляет гигантский ледяной куб, на который с помощью технологии 3D Naked Eye проецируются обитатели северных морей.

Петербургский международный экономический форум продлится до 18 июня. Владимир Путин выступит на пленарной сессии ПМЭФ 17 июня в очном формате.

