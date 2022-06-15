Робот-кассир "Дуняша" пообщалась с гостями ПМЭФ

18:20
Фото: ТАСС/Сергей Русанов
На Петербургском международном экономическом форуме работает робот-кассир "Дуняша". Как рассказал руководитель проектов компании "Промобот" Дмитрий Ведерников, она продает гостям ПМЭФ кофе и мороженое, общается с ними и делает комплименты.
"У нас три варианта приветствия пользователей. С ребенком она общается уменьшительно-ласкательными словами, с мужчинами кокетничает, а с девушками она как лучшая подруга", – заявил Ведерников в эфире телеканала "Россия 1".
По его словам, андроид с помощью камеры определяет пол и возраст клиента и выбирает подходящую манеру общения. Пока что "Дуняша" не умеет общаться на произвольные темы, однако в "Промоботе" над этим работают.
С идеей создания робота выступил Рашид Габдуллин, учредитель пермского Парка Горького, где в мае 2022 года "Дуняша" впервые появилась. Внешность андроида вдохновлена супругой предпринимателя Дианой Габдуллиной.
Ранее сообщалось, что компания "Газпром нефть" и студия Radugadesign показали на ПМЭФ совместный арт-проект "Погружаясь в Арктику". Он представляет гигантский ледяной куб, на который с помощью технологии 3D Naked Eye проецируются обитатели северных морей.
Петербургский международный экономический форум продлится до 18 июня. Владимир Путин выступит на пленарной сессии ПМЭФ 17 июня в очном формате.
Петербургский международный экономический форум начал свою работу
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: