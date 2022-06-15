Турция отказалась от переговоров с Финляндией и Швецией – СМИ

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Турция отказалась от переговоров с Финляндией и Швецией по вопросу их вступления в НАТО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материал Financial Times.

Как сообщил источник в Североатлантическом альянсе, трехсторонняя встреча была запланирована на 15 июня, однако так и не состоялась. Он напомнил, что до этого Анкара требовала от Хельсинки и Стокгольма разорвать якобы имеющиеся у них связи с Рабочей партией Курдистана, которая запрещена в Турции.

15 мая президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что страна приняла решение подать заявку на членство в НАТО. В этот же день об аналогичном решении сообщила правящая партия Швеции.

С возражениями по данному вопросу выступила Турция. В Анкаре заявили, что готовы поддержать вступление стран в Альянс только в том случае, если они поддержат Турцию в борьбе с Рабочей партией Курдистана и организацией исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена.

