Финляндия отказалась выполнять условие Турции для вступления в НАТО – СМИ

Фото: depositphotos/dnaumoid

Власти Финляндии отказались передать Турции людей, связанных с террористическим движением Фетхуллаха Гюлена или курдской организацией РПК, сообщает Ilta-Sanomat.

По информации издания, Хельсинки получили от Анкары 10 запросов об экстрадиции, 7 из них были удовлетворены. Два человека переданы Турции, но они не были связаны с терроризмом.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара все еще не может согласиться с вступлением Швеции и Финляндии в НАТО. Он отметил, что по шведскому телевидению транслировалось интервью лидеров террористических группировок.

До этого сообщалось, что Анкара готова снять вето на членство Финляндии и Швеции в НАТО в том случае, если эти страны поддержат Турцию в борьбе с запрещенной в республике Рабочей партией Курдистана и организацией исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена.

15 мая президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что страна приняла решение подать заявку на членство в НАТО. В этот же день об аналогичном решении сообщила правящая партия Швеции.

