Госдума разрешила работу магазинов duty free для вылетающих из РФ в страны ЕАЭС

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Госдума сразу во всех чтениях приняла закон, разрешающий магазинам duty free продавать товары пассажирам, которые направляются в страны Евразийского экономического союза. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты российского парламента.
Уточняется, что в рамках ЕАЭС, куда, помимо РФ, входят Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия, в магазинах беспошлинной торговли разрешена продажа товаров пассажирам, перемещающимся в пределах ЕАЭС. В российском таможенном законодательстве содержится норма, исключающая такую возможность для вылетающих из РФ. Принятый документ призван это несоответствие устранить.
Закон был разработан и внесен на рассмотрение правительством РФ. Он нацелен на обеспечение развития российской экономики в условиях санкций, а также создание равных конкурентных условий для магазинов duty free в России и других странах ЕАЭС.
Ранее российские аэропорты обратились к правительству с просьбой до конца 2023 года разрешить работу магазинов беспошлинной торговли для пассажиров внутренних рейсов. Ожидается, что это позволит воздушным гаваням повысить выручку на фоне падения международного трафика, а пассажирам даст доступ к товарам по ценам ниже рыночных.
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