Тарифы ЖКХ не вырастут выше запланированного уровня индексации – Минстрой

Фото: Москва 24/Роман Балаев
Тарифы ЖКХ не вырастут выше запланированного уровня индексации, сообщил глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин.
По его словам, решение об индексации тарифов зафиксировано в постановлениях правительства от ноября.
"Мы не собираемся повышать тарифы после 1 июля. Отрабатываются разные сценарии, но задачи повышения тарифов нет", – цитирует Файзуллина РИА Новости.
Ранее член комитета торгово-промышленной палаты России по предпринимательству в сфере ЖКХ, председатель правления Союза жилищных организаций Москвы, юрист Константин Крохин предположил, что в России не произойдет резкого повышения цен на жилищно-коммунальные услуги.
По его словам, основа ресурсов, основа цен на жилищно-коммунальные услуги – это то сырье, которое добывается, существует, обрабатывается, перерабатывается в России. Поэтому вопрос тарифов, особенно на коммунальные услуги, находится в руках государства.
Эксперт напомнил, что повышение цен на коммунальные услуги по закону возможно не чаще одного раза в год и не выше уровня инфляции. Крохин предполагает, что государство заранее определило, как именно изменится стоимость этих услуг.
Правительство РФ не планирует поднимать тарифы на ЖКУ выше запланированного уровня
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