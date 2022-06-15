Производитель стройматериалов Wienerberger объявил о продаже бизнеса в РФ

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Австрийский производитель керамических стройматериалов Wienerberger объявил о продаже своего бизнеса в России. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Как объяснили в концерне, соответствующее решение обусловлено текущей ситуацией на Украине. Там также уточнили, что российские активы будут проданы местному руководству, сумма сделки пока не раскрывается.

"В соответствии с активно проводимой нашей компанией политикой устойчивого развития и обязательствами перед нашими сотрудниками на местах мы убеждены, что передача нашей деятельности местному руководству является наилучшим возможным решением для обеспечения непрерывности для всех", – заявил исполнительный директор компании Хеймо Шойх.

Wienerberger ведет активную деятельность в России с 2005 года. Компании принадлежат в России два завода – "Винербергер Кирпич" и "Винербергер Куркачи".

Ранее стало известно, что шведская компания IKEA продаст все четыре свои фабрики в России.

Компания планирует начать поиск новых владельцев для всех российских фабрик, которые располагаются в Ленинградской, Кировской и Новгородской областях.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

